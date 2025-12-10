За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик

Изначально на проект вообще не возлагали надежд, но он установил рекорд.

2025 год подходит к концу, и это самое время подводить итоги. Журнал Time в этом смысле тоже не отстает: он решил выделить главный кинопрорыв года. Им стал анимационный фильм «Кейпоп-охотницы на демонов» от Netflix.

История о гёрлз-группе, сражающейся с демонами, покорила мир. Картина стала самым просматриваемым фильмом в истории стриминга. Ни один оригинальный проект Netflix за 10 лет не собирал такой аудитории, а ведь на мульт изначально вообще не рассчитывали.

Феноменальные цифры успеха

Показатели фильма говорят сами за себя: за первые три месяца новинку посмотрели 325 миллионов раз, а еще она попала в топ-10 Netflix в 93 странах мира.

Саундтрек тоже оказался не промах: возглавил Billboard 200, ведь его суммарное количество прослушиваний превысило 8,3 миллиарда. А главный хит «Golden» 17 недель лидировал в мировом чарте Billboard Global 200.

В августе Netflix впервые выпустил фильм в кинотеатры. Более 1300 сеансов на трёх континентах были распроданы, сборы составили около 18 миллионов долларов. Для стриминга это был первый опыт лидерства в кинопрокате.

Культурный взрыв, а не просто просмотры

Председатель совета директоров Netflix Films Дэн Лин отмечает: важно не только количество просмотров. Значение имеет то, как проект проникает в культуру.

«Люди обсуждают фильм, хотят живых выступлений, сиквелов, покупают костюмы», – говорит Лин.

Кстати, слухи о сиквеле появились практически сразу. И сейчас уже официально известно, что продолжение будет – оно планируется на 2029 год.

Учитывая, что первый фильм получил три номинации на «Грэмми», включая «Песню года», и три номинации на «Золотой глобус», желание развивать франшизу вполне понятно.

От хита в сети – к реальному миру

Влияние мультфильма вышло далеко за рамки экрана. Например, пять самых популярных костюмов на Хэллоуин в Google заняли персонажи «Охотниц».

Не устояли перед мультом и знаменитости: Новак Джокович танцевал под трек «Soda Pop» после победы на US Open. А селебрити от Энди Сэмберга до Келли Кларксон публично признавались в любви к фильму.

А в чем, собственно, феномен?

По мнению Time, успех держится не только на музыке. Ключевую роль играет послание о принятии себя. Помните ведь, что главная героиня Руми скрывает узоры на коже – наследие демона-отца? Но в итоге преодолевает стыд и принимает себя.

А еще цепляет, что создатели с любовью наполнили фильм корейскими фишками. Традиционная еда, интерьеры, этикет – все это привлекает и завораживает даже тех, кто не особо был знаком с культурой.

Выходит, «Кейпоп-охотницы» доказали, что в эпоху франшиз и проверенных брендов оригинальная история тоже может стать мировой сенсацией. Удастся ли это второй части? Узнаем через пару-тройку лет.

