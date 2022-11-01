За 20 лет русские так и не смогли: американцы потешаются над фильмом «Брат 2»

Криминальная лента «Брат 2» вышла на экраны больше 20 лет назад. Фильм мгновенно обрел статус культового и прославился далеко за пределами России. При этом в США, где Алексей Балабанов провел большую часть съемок, зрители не остались от него в восторге.

Многие иностранцы указывают на расизм, который, по их мнению, встречается практически в каждой сцене. Как уверены зрители, Балабанов наполнил сценарий неполиткорректными шутками и клише и обидел практически всех граждан США.

«Он снят для большой части населения, которая считает нормальным высказывать расистские идеи. В нем очень много стереотипов о США, чернокожих, евреях», — считают зрители.

Также американцы отмечают, что режиссура Балабанова ко второму фильму стала значительно слабее. Припомнили постановщику и угрозу из первой части, которую за прошедшие годы так и не смогли претворить в жизнь.

«Насколько я понимаю, „кирдык“ Америке оказался не таким уж захватывающим», — сыронизировал один из пользователей.

При этом «Брат 2» сильно разочаровал многих из посмотревших, поэтому они считают, что спустя 22 года со дня выхода фильма российские зрители должны изменить свое мнение о нем или попросту о нем забыть.