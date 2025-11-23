За 20 лет до «Одиссеи» Нолан должен был снять самый кассовый эпик о Древней Греции: все планы испортил… Супермен

Режиссер, впрочем, не пожалел, что поменял проект в последний момент.

Оказывается, Кристофер Нолан давно мечтал окунуться в мир древнегреческих мифов. За два десятилетия до анонсированной «Одиссеи» режиссёр почти снял «Трою» – тот самый эпический блокбастер 2004 года с Брэдом Питтом.

В начале 2000‑х Warner Bros. наняла Нолана для работы над «Троей». На тот момент он только‑только успешно перешёл в студийное кино с триллером «Бессонница» (2002). Студия хотела удержать перспективного режиссёра и предложила ему масштабный проект.

Однако планы изменились: Вольфганг Петерсен, изначально разрабатывавший «Трою», захотел вернуть проект после того, как студия отказалась от его идеи «Бэтмен против Супермена».

В итоге «Трою» отдали Петерсену, а Нолану в качестве своеобразного «утешительного приза» предложили… «Бэтмен: Начало».

В «Троя» (2004) собрала почти $500 млн при смешанных отзывах критиков, став самым кассовым эпиком о Древней Греции, а «Бэтмен: Начало» (2005) запустил одну из самых влиятельных кинофраншиз – трилогию о Тёмном рыцаре.

В интервью Empire режиссёр признался: мир античных мифов давно его завораживал. Ещё во времена «Трои» он размышлял, как показать, например, сцену с Троянским конём.

Теперь, спустя 20 лет, Нолан наконец реализует замысел. Его «Одиссея» – масштабная IMAX‑адаптация поэмы Гомера, где: Мэтт Дэймон играет Одиссея, Том Холланд – Телемаха, а в касте также Энн Хэтэуэй, Зендея, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Нолан объясняет свой выбор так:

«Я никогда не видел, чтобы мифологические сюжеты были реализованы с весом и достоверностью, которые может дать большой голливудский проект с IMAX‑производством».

«Одиссея» обещает стать тем самым «пробелом в кинематографической культуре», о котором говорил Нолан: мифологический эпос, снятый с голливудским размахом и фирменной нолановской глубиной.

