За 20 дней: какой советский киношедевр родился путем обмана чиновников

Любимый миллионами зрителей фильм «Мимино» оказался чистой импровизацией Георгия Данелии и съемочной группы. Первоначально режиссер должен был снимать совершенно другое кино.

«Он запустился со сценарием Вики Токаревой "Шла собака по роялю". А когда запускается производство, уже нельзя ничего отменять или переделывать», — рассказал сценарист Александр Бородянский.

За месяц до начала съемок Данелии пришла в голову идея о летчике, который приковывает самолет цепью на ночь, чтобы не украли. Отказаться от нее режиссер не смог и отправился к чиновникам за одобрением. Задача казалась неосуществимой, но постановщику помогли связи.

«Так как его очень любили в Госкино, придумали так: оставить, будто бы тот фильм снимаем, а написать совсем другой сценарий», — раскрыл хитрость Бородянский в документальном фильме о «Мимино».

А ведь другого сценария на тот момент еще не было. До начала съемок оставалось всего 20 дней, а создатели даже не знали, кем будет главный герой и в каких обстоятельствах он окажется.