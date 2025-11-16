За 18 лет до Кэмерона в СССР сняли своего «Терминатора», и его запретили моментально – дерзкий робот оказался неугоден властям

Некоторые идеи из фильма актуальны до сих пор.

Ровно 10 лет назад не стало Георгия Юнгвальда-Хилькевича, который вошёл в историю как автор «Д’Артаньяна и трёх мушкетёров» и «Опасных гастролей». Но свой путь он начинал не с плащей и шпаг, а с роботов и сатиры.

Его дебют, фантастическая комедия «Формула радуги» (1966), могла стать первым советским фильмом о восстании машин – если бы не оказалась под запретом.

Робот, который сказал правду

Сюжет звучит почти по-голливудски. Учёный Владимир Бантиков (Николай Федорцов) создает робота Яшку – чтобы тот ходил на бесконечные совещания вместо него. Но механический двойник, как и положено честной машине, начинает говорить правду: критикует начальство, разоблачает показуху и раздаёт указания коллегам.

Когда Яшка сбегает в город, на улицах начинается идеологический хаос.

Комедия снята в духе Гайдая, да и в кадрах, в том числе, можно встретить его любимцев: Савелия Крамарова, Иван Рыжов, Фрунзик Мкртчян, Георгий Вицин, Наталья Варлей. Даже музыка – Александра Зацепина. Но вместо простого веселья – едкая сатира.

В одном эпизоде робот сортирует людей на «трудящихся» и «бездельников», в другом называет директора «ошибкой алгоритма». Для чиновников 60-х это звучало как издевка над всей системой.

Почему фильм запретили

Официальная причина – «идеологическая пустота». Неофициальная – слишком узнаваемая правда.

Юнгвальд-Хилькевич насмехался над догматизмом и бюрократическим абсурдом. Его герой, бездушная машина, ведёт себя логичнее живых людей – и этим разрушает идеальный образ советского порядка.

После первых просмотров в Госкино ленту просто «положили на полку». Ходили слухи, что студия Одессы получила негласное указание «не провоцировать сравнения с жизнью». Хилькевичу посоветовали заняться чем-нибудь «менее злободневным».

На шаг впереди времени

Любопытно, что «Формула радуги» предвосхитила сюжет «Его звали Роберт», вышедшего годом позже. Там робот тоже ищет своё место среди людей, но без иронии и политического подтекста.

Зато фильм Хилькевича говорил языком комедии о страхе перед прогрессом и о человеке, который теряет себя в мире алгоритмов.

Сам режиссёр вспоминал, что после запрета «Формулы радуги» думал уйти из кино. Но именно этот провал сделал его осторожнее – и привёл к «Опасным гастролям» и «Мушкетёрам». Он научился шифровать иронию, не теряя дерзости.

Фильм-призрак

«Формулу радуги» показали по телевидению только через двадцать лет. К тому времени её кадры стали хроникой исчезнувшей эпохи: Одесса с троллейбусами ЗиУ-5, «Волгами» и туристами в панамках выглядела почти как параллельный мир.

Сегодня лента кажется пророческой. Её робот Яшка – первый в советском кино персонаж, задающий вопрос, который актуален и в эпоху искусственного интеллекта: что останется от человека, если разум станет механическим?

Так что да, еще до Джеймса Кэмерона у СССР был свой «Терминатор». Только без пуль и мотоциклов – зато с совещаниями, отчетами и сатирой, от которой советские чиновники краснели от носа до ушей.

