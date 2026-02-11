Оповещения от Киноафиши
За 16 серий этой дорамы прожила весь спектр эмоций — Netflix зря скрывал этот шедевр: рейтинг 8,5 не даст соврать

11 февраля 2026 17:09
Тема взрывоопасная, но все риски оправдали себя.

В 2019 году Netflix незаметно выпустил один из самых неожиданных хитов — дораму «Любовное приземление» с рейтингом 8.5 на Кинопоиске. История начинается с авантюрного попадания наследницы южнокорейского конгломерата на территорию КНДР после полета на параплане. Ее спасает не просто бравый солдат, а офицер из влиятельной северокорейской семьи.

Идея столкновения двух миров — роскошного капиталистического Юга и аскетичного социалистического Севера — подана через призму романтической комедии. Зритель погружается в быт с перебоями электричества, дефицитом и приготовлением еды на костре глазами избалованной героини.

Однако создатели сознательно идут на условность: Северная Корея показана стереотипно, как набор узнаваемых клише — повсеместная прослушка, пропаганда и тотальная бедность. Съемки «северных» сцен и вовсе проходили в Монголии, где сохранилась советская архитектура.

За 16 серий этой дорамы прожила весь спектр эмоций — Netflix зря скрывал этот шедевр: рейтинг 8,5 не даст соврать

Но движущая сила сериала не в документальной точности, а в блестящем исполнении. Увлекательный сценарий, высочайший уровень операторской работы и, прежде всего, невероятная химия между актерами Хен Бином и Сон Ё Чжин делают историю убедительной. Именно их отношения, полные юмора и трогательной заботы, становятся связующей нитью через пропасть идеологических различий.

Держали в напряжении, заставляли ухахатываться, иногда плакать навзрыд. И доставили массу удовольствия, — пишут зрители.

«Любовное приземление» стоит смотреть не как исследование КНДР, а как мастерски сделанную романтическую сказку с идеей, что чувства могут оказаться сильнее границ и политики.

Это объясняет и зрительский успех: проект из 16 серий стал самым рейтинговым на канале tvN, и также вошел в историю корейского кабельного телевидения как один из лидеров.

Фото: Кадры из сериала «Любовное приземление»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
