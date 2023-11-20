Ютится в углу: Киркоров выделил место для Пугачевой в московской квартире

Филипп Киркоров был женат всего один раз. Брак с Аллой Пугачевой продлился 11 лет. Супруги венчались в Иерусалиме, однако, несмотря на прошедшее таинство, пара все же распалась. В 2005 году звезды расстались. Певица повторно вышла замуж, а вот поп-король заявлял, что все еще любит бывшую жену.

Сейчас личная жизнь артиста наладилась: исполнитель рассказывает, что уже более года состоит в отношениях. Однако жилье Киркорова говорит об обратном. В роскошной столичной квартире Филиппа Бедросовича его новую возлюбленную будет ожидать неприятный сюрприз, которому вряд ли обрадуется любая женщина.

В углу певец повесил портрет молодой Аллы Борисовны.

«Уголок бывшей», — так звезда прокомментировала фото во время экскурсии по своим апартаментам.

На фото исполнительница запечатлена в элегантной шляпке и белой шубе.