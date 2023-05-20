Ютится в каморке: куда пропала дочь Вицина после его смерти

Георгий Вицин воплощал на экране обаятельных и энергичных персонажей, однако в реальной жизни он был бирюком. Он почти не появлялся на публике и сторонился людей. Дочь Вицина Наталья пошла в отца — наследница Труса не общается даже с самыми близкими людьми.

Вицин был официально женат всего один раз. Его супругой стала костюмер Тамара Мичурина, которая родила от актера дочь Наталью. Других детей у Георгия Михайловича больше не было. Наталья стала художницей и создавала афиши к известным советским фильмам.

Вицина была замужем за дипломатом и несколько лет жила с ним в США. Однако после развода Наталья вернулась в Россию, а позднее связала свою жизнь с художником.

Сегодня дочь актера живет с супругом в маленькой студии. Знакомые Вицина не понимают, зачем она ютится в каморке, ведь отец завещал ей трехкомнатное жилье. Наталья ни с кем не общается и не отвечает на звонки. Детей у нее нет.

Вот что руководитель Музея трех актеров Владимир Цукерман рассказал журналистам «Комсомольской правды» о Вициной: «Она мне звонит теперь раз в 10 лет. Хотя я знаю ее с детства».