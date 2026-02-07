Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера

Не все так просто с историей простого парня из Реутова.

Успех Юры Борисова, ставшего в 2025 году первым современным российским актёром номинантом на «Оскар» за лучшую роль второго плана, продолжает вызывать бурную реакцию среди коллег.

Мнение об актере номер один высказала его бывшая однокурсница по Высшему театральному училищу имени Щепкина, звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова. В беседе для подкаста «Не мамкай!» она с удивлением призналась, что новости о его успехах для выпускников курса стали неожиданностью.

«На курсе он что-то непонятное исполнял. Хотя было изначально ясно, что он талантлив, но он всегда был немножко… дурачок», — откровенно поделилась Мельникова, подчеркнув контраст между Борисовым в прошлом и его нынешним статусом.

Гораздо более значительную роль в этом взлёте, по мнению актрисы, сыграла супруга Юрия, Анна Шевчук.

«Это та самая история, где за великим мужчиной стоит великая женщина. Это история победы Ани Шевчук», — заявила она.

Подтверждают слова Мельниковой факты и признания самого Юры. Шевчук, также выпускница «Щепки», не просто жена, но и агент Борисова, его творческий соратник. Именно она, обладая тонким пониманием профессии, во многом способствовала выбору ролей, которые принесли ему массовую популярность и критическое признание — от «Быка» и «Калашникова» до «Аноры», принёсшей историческую номинацию.

Их совместный путь начался в стенах училища, где настойчивый парень из Реутова долго добивался внимания серьёзной и целеустремлённой девушки из Орска. Отношения, скрытые от сокурсников, привели к тайному бракосочетанию в 2014 году и жизни в театральной коммуналке.

Последовавшее рождение двух дочерей, Марфы и Акулины, и стремительный карьерный рост Борисова стали возможны, по его собственным словам, благодаря поддержке семьи. Сегодня, пройдя путь от скромной студенческой общаги до красной дорожки «Dolby Theatre», пара остаётся примером творческого и жизненного союза.А признание Мельниковой лишь подчёркивает, насколько важно, чтобы рядом с мужчиной была правильная женщина.