Юрию Гагарину приписывали роман с замужней иностранкой: увидев ее фото, поймете почему

Юрия Гагарина не без причины считали добрым и отзывчивым человеком. Космонавт с лучезарной улыбкой казался примерным советским гражданином и, как рассказывают многие его современники, он действительно был таким.

Но даже в те времена люди любили посплетничать. К примеру, летчику приписывали роман с замужней Эдитой Пьехой. Однажды вместе с другими деятелями искусства они играли в спортивные игры. Тогда певица и подвернула ногу. Она не могла самостоятельно ходить, и космонавт проявил себя как настоящий джентльмен. Гагарин донес исполнительницу до медпункта, где ей помогли врачи.

Когда общественность узнала об этом происшествии, появились слухи о начале романтических отношений между певицей и летчиком. У красавицы с польскими корнями действительно были все шансы заполучить сердце мужчины. Утонченные черты лица, элегантный стиль и сильный голос восхищали советских граждан. Однако Юрий Алексеевич был верен своей супруге, а помощь Эдите Пьехе была лишь проявлениям доброты.