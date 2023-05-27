Юрия Яковлева вынудили бежать из Москвы: вот что всему виной

Практически в любом фильме должен быть персонаж, который будет противопоставляться главному герою. И даже в культовых комедиях были свои антагонисты.

В популярной картине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» такая роль досталась Юрию Яковлеву. Во время съемок актер прекрасно импровизировал, и благодаря этому его отрицательный персонаж получился на удивление живым и близким каждому зрителю. Люди сочувствовали Ипполиту, который застал в квартире возлюбленной полуголого мужчину.

В итоге антагонист получил от поклонников комедии море симпатий. Но из-за этого Юрий Яковлев уже не мог спокойно находиться на публике. Прохожие выкрикивали «Здравствуй, Ипполит!» или «С легким паром, Ипполит!», и актеру пришлось уехать подальше от Москвы. Он хотел, чтобы зрители прежде всего видели в нем талантливого артиста, а не популярного героя. Поэтому на время статный красавец и покинул столицу.