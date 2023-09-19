Юрия Шатунова похоронили под чужой фамилией: грандиозная мистификация

В этом месяце на могиле певца Юрия Шатунова открыли памятник. В торжественной церемонии приняли участие вдова и сын исполнителя. Наверняка, они знали, что на изваянии указано ненастоящее имя, хотя виду не подали.

Будущая звезда «Ласкового мая» мог стать Юрием Клименко. Такую фамилию носил его отец Виктор. Но с самого начала мужчина относился к наследнику крайне холодно, поэтому мать малыша дала сыну собственную фамилию. Когда Юре было три года, родители разошлись. Даже после смерти бывшей жены Клименко не захотел забирать мальчика себе — ребенка отправили в детский дом.

Еще при жизни музыкант признавался изданию «Комсомольская правда», что по документам его звали Юрием Шатько. Когда юный певец встретил продюсера Андрея Разина, они решили поменять фамилию на более звучную. Так и появился псевдоним Юрий Шатунов, который сегодня выгравирован на месте захоронения артиста.