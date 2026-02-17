Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся

Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся

17 февраля 2026 12:19
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся

Особенно неразбериху ухудшает тот факт, что у звезды «Городка» есть брошенные сыновья.

Фамилия Стоянов в российском кино — достаточно популярна. Юрий, Андрей и Максим. Один — легенда «Городка», второй ушел слишком рано, третий — молодой и перспективный красавчик, у которого армия поклонников растет изо дня в день. И у каждого своя история, которая тянет на отдельный фильм.

Юрий Стоянов родился в Одессе, окончил ГИТИС, 17 лет играл в БДТ, а потом придумал «Городок» — программу, которую 19 лет смотрела вся страна. В кино у него 112 работ: «12», «Папы», «Вампиры средней полосы». Казалось бы, полный порядок. Но за кадром — драма. В первом браке родились сыновья Николай и Алексей. Юрий изменил жене, она не простила, уехала с детьми в Москву и вышла замуж за другого.

Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся

Мальчики взяли фамилию отчима и выросли с мыслью, что настоящий отец — не тот, кто предал. Сейчас сыновьям за сорок, они получили образование в МГУ, занимаются бизнесом и консалтингом. И знать Юрия не хотят. К слову, именно из-за того, что сыновья не ведут публичный образ жизни, многие приписывают актеру родство с однофамильцами.

Андрей Стоянов попал в актеры случайно в 30 лет — познакомился с преподавателем ГИТИСа и через несколько месяцев уже выходил на сцену. В кино дебютировал в 2007-м, снялся в 110 проектах: «Одиночка», «Чужая стая». В 18 лет у него родилась дочь, к отцовству он тогда был не готов, но позже отношения наладил. В 2013 году женился на Елене Берковой, экс-участнице «Дома-2», брак продержался около года. 11 ноября 2022 года Андрея не стало из-за запрещенных веществ.

Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся

Максим Стоянов — самый младший. Родился в Бендерах, успел выучиться на техника-строителя, но потом все-таки пошел в искусство. В 2013-м окончил Школу-студию МХАТ, пять лет играл в МХТ имени Чехова. В кино 82 работы: «Шифр», «Заключение», «Остаться в живых». В производстве еще масса проектов. Женат на актрисе Виктории Корляковой, растит шестилетнюю дочь. Пока без скандалов и громких историй.

Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся

Вопреки расхожему мнению все три звезды по итогу просто являются однофамильцами.

Фото: Legion-Media, Кадры из сериала «Вампиры средней полосы», «Перелётные птицы», «Чёрное солнце», Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Читать дальше 17 февраля 2026
«В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы «В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы Читать дальше 17 февраля 2026
Уникальный военный фильм с Колесниковым из «Первого отдела» досматривал сквозь слезы: ума не приложу, как россияне его пропустили Уникальный военный фильм с Колесниковым из «Первого отдела» досматривал сквозь слезы: ума не приложу, как россияне его пропустили Читать дальше 17 февраля 2026
Сериал 2014 года — вершина в карьере Пускепалиса: 8 серий пролетают вмиг Сериал 2014 года — вершина в карьере Пускепалиса: 8 серий пролетают вмиг Читать дальше 15 февраля 2026
«Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом? «Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом? Читать дальше 14 февраля 2026
900 тысяч зрителей в боевой готовности — «Король и Шут. Навсегда» вот-вот выйдет в кино: все, что известно о релизе 900 тысяч зрителей в боевой готовности — «Король и Шут. Навсегда» вот-вот выйдет в кино: все, что известно о релизе Читать дальше 14 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше