Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся

Фамилия Стоянов в российском кино — достаточно популярна. Юрий, Андрей и Максим. Один — легенда «Городка», второй ушел слишком рано, третий — молодой и перспективный красавчик, у которого армия поклонников растет изо дня в день. И у каждого своя история, которая тянет на отдельный фильм.

Юрий Стоянов родился в Одессе, окончил ГИТИС, 17 лет играл в БДТ, а потом придумал «Городок» — программу, которую 19 лет смотрела вся страна. В кино у него 112 работ: «12», «Папы», «Вампиры средней полосы». Казалось бы, полный порядок. Но за кадром — драма. В первом браке родились сыновья Николай и Алексей. Юрий изменил жене, она не простила, уехала с детьми в Москву и вышла замуж за другого.

Мальчики взяли фамилию отчима и выросли с мыслью, что настоящий отец — не тот, кто предал. Сейчас сыновьям за сорок, они получили образование в МГУ, занимаются бизнесом и консалтингом. И знать Юрия не хотят. К слову, именно из-за того, что сыновья не ведут публичный образ жизни, многие приписывают актеру родство с однофамильцами.

Андрей Стоянов попал в актеры случайно в 30 лет — познакомился с преподавателем ГИТИСа и через несколько месяцев уже выходил на сцену. В кино дебютировал в 2007-м, снялся в 110 проектах: «Одиночка», «Чужая стая». В 18 лет у него родилась дочь, к отцовству он тогда был не готов, но позже отношения наладил. В 2013 году женился на Елене Берковой, экс-участнице «Дома-2», брак продержался около года. 11 ноября 2022 года Андрея не стало из-за запрещенных веществ.

Максим Стоянов — самый младший. Родился в Бендерах, успел выучиться на техника-строителя, но потом все-таки пошел в искусство. В 2013-м окончил Школу-студию МХАТ, пять лет играл в МХТ имени Чехова. В кино 82 работы: «Шифр», «Заключение», «Остаться в живых». В производстве еще масса проектов. Женат на актрисе Виктории Корляковой, растит шестилетнюю дочь. Пока без скандалов и громких историй.

Вопреки расхожему мнению все три звезды по итогу просто являются однофамильцами.