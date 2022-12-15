Юрий Никулин запретил жене строить карьеру: причина повергнет в шок любую россиянку

Юрий Никулин с первого взгляда влюбился в Татьяну Покровскую. Они сблизились, когда артист оказался в больнице из-за травмы, которую получил во время выступления на цирковой арене. Через полгода после начала отношений они поженились и никогда больше не расставались.

Поначалу родители невесты не одобрили ее выбор, но позже очаровались Никулиным, поверив, что именно с ним их дочь будет счастлива. Так и случилось, но все же без жертв и трудностей в семейной жизни этой пары не обошлось.

Покровская повсюду сопровождала своего мужа и заботилась о нем. При этом изредка она успевала и сама появляться на съемочной площадке — правда, роли ее были эпизодическими. Актриса могла добиться гораздо больших успехов, если бы не ее супруг.

Никулин запретил избраннице строить карьеру. Именно из-за него она отказалась от роли Шурочки Азаровой в «Гусарской балладе». Причина повергнет в шок любую россиянку, но актер выступил против того, чтобы его жена взялась за работу, поскольку не хотел надолго оставаться без нее. Покровская же перечить не стала, поскольку семья всегда была для нее на первом месте.