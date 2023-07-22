Юре пришлись «ко двору»: нашлись новые наследники Шатунова

Песни группы «Ласковый май» уже давно являются предметом судебных разбирательств. Они начались еще при жизни исполнившего хиты Юрия Шатунова. Сегодня за право на композиции сражаются продюсер группы Андрей Разин и вдова Шатунова Светлана. Пока окончательное решение не принято, исполнять песни нельзя никому.

Но неожиданно в Витебске обнаружились новые наследники артиста. Они не пошли в суд, а публично исполнили песню «Седая ночь». Таким неожиданным образом свои права на исполнение композиции заявила группа «Дискомафия».

По данным издания «Московский комсомолец», музыканты сами объявили себя наследниками Шатунова. Вокалист группы Олег Кудрявцев заявил, что исполнять «Седую ночь» ему разрешил лично Шатунов. Они сделали новую аранжировку и записали кавер на песню. Этот вариант так понравился певцу, что он и сам поменял в композиции музыкальное оформление, а группе дал разрешение выступать с песней.