Юный любовник «доярки из Хацапетовки» шокировал россиян: «Как можно с ним в постель ложиться?»

Евгения Осипова в течение нескольких лет была супругой оператора Анатолия Симченко, с которым воспитывала двоих детей, сына Максима и дочь Софию. Однако, к удивлению поклонников, в прошлом году она неожиданно развелась с избранником, а новогодние каникулы провела уже в обществе нового возлюбленного.

Осиповой на праздниках составлял компанию звезда социальных сетей Андрей Карпов, который известен по своему проекту Гликоген ТВ. Артистка была замечена с Карповым, например, на катке в центре столицы, и ее нисколько не смущало, что молодой человек на 18 лет младше.

Поклонники знаменитости, как пишет «СтарХит», не оставили без внимания неожиданные новости. Обсуждая роман Осиповой, многие отметили, что Карпов выглядит слишком молодо для нее и на него вряд ли можно положиться и построить семью. Помимо этого, многие осудили и внешний вид блогера, отметив, что он выглядит как подросток и не отличается от детей Осиповой.