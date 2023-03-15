Юной красотке завидовала каждая россиянка: вот ради кого Дукалис похудел в два раза (фото)

Обаятельный Толян Дукалис из «Улиц разбитых фонарей» был одним из ключевых героев легендарного сериала. Неудивительно, что Сергей Селин, исполнивший эту роль, стал узнаваемой и популярной персоной.

Несколько лет назад личная жизнь актера активно обсуждалась в прессе. Дело в том, что тогда Селин бросил свою жену, с которой прожил 22 года. Сергей «переключился» на молодую красавицу-психолога Анну. Новая пассия моложе актера на 24 года.

Ради возлюбленной Селин похудел почти в два раза и из обаятельного пухляша превратился в подтянутого мужчину. Также он завязал с пагубными привычками и взялся за свое здоровье. Глядя на Анну, можно понять, почему артист потерял из-за нее голову. Она высокая, стройная и эффектная брюнетка, которая способна вызвать чувство зависти у любой женщины.

Искра между Анной и Сергеем вспыхнула с первого взгляда. Селин долго и красиво ухаживал за девушкой, добиваясь ее расположения. Его чувства оказались взаимными, и вскоре актер сделал ей предложение руки и сердца. Сергей подарил Анне на День святого Валентина дорогое кольцо от Tiffany и услышал заветное «да».

Анна и Сергей до сих пор вместе. Они воспитывают двоих детей и наслаждаются семейным счастьем.