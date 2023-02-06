Юному бойфренду Фиби из «Зачарованных» скоро 50: гляньте, что с ним стало (фото)

Культовый сериал «Зачарованные» стал мировым хитом во многом благодаря ярким и красивым артистам. Зрительский глаз радовали не только обворожительные актрисы, но и обаятельные актеры, среди которых был певец Ник Лаше. Он сыграл бойфренда Фиби по имени Лесли.

Лаше был известен в нулевые не только своими песням и ролями в популярных телепроектах. В те годы актер был женат на певице Джессике Симпсон, с которой участвовал в реалити-шоу. Однако семейная жизнь двух звезд не сложилась, и через три года союз распался. Вскоре Ник связал свою жизнь с певицей Ванессой Миннилло, с которой остается и по сей день.

В этом году знойный светлоглазый брюнет из «Зачарованных» отметит свое 50-летие. Стоит признать, что Лаше почти не изменился за эти годы. Он сохранил себя в превосходной форме, а на его лице мало возрастных морщин. Пользователи Сети и поклонники Лаше не перестают восторгаться кумиром: «Он вообще не умеет стареть!», «В чем его секрет?», «Спит в холодильнике».