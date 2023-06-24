«Юного Безрукова» из шоу «Голос.Дети» не узнать: посмотрите, каким он стал

Одиннадцатилетний Рутгер Гарехт из Оренбурга покорил сердца миллионов зрителей с первого же прослушивания на шоу «Голос.Дети». Мальчика наперебой сравнивали с молодым Сергеем Безруковым, а его победа в пятом сезоне шоу казалось всем очевидной с самого начала.

После окончания проекта Рутгер участвовал во множестве конкурсов и концертов в качестве приглашенного гостя. Его даже позвали на вечеринку к детям Киркорова, где юный певец был самым скромным и благовоспитанным среди всех звездных гостей.

Жизнь Рутгера изменилась, когда у него сломался голос. Молодой человек стал больше сил отдавать учебе, но занятия музыкой не забросил. Он все еще живет с родителями в Оренбурге, а в свободное время снимает блог и пишет музыку с друзьями. Иногда его приглашают на большие концерты, и Рутгер с радостью выходит на большую сцену.

Поклонники певца уверены, что только отсутствие хорошего продюсера помешало Рутгеру стать по-настоящему большой звездой. Они утверждают, что все еще увидят этого юношу на сцене, но уже как взрослого, самостоятельного артиста.