Юная звезда СССР изменилась до неузнаваемости: избавилась даже от имени (фото)

Женя Григорьева родилась и выросла в артистической семье. Это, конечно же, стало одним из решающих факторов при выборе профессии. Девочка начала рано сниматься. При этом получала она как эпизодические роли, так и главные. За период своего детства она успела сняться в нескольких культовых киноработах и оказаться на одной съемочной площадке с настоящими легендами кинематографа.

К тому моменту, как Жене пришло время поступать в вуз, за плечами у нее уже было внушительное количество работ в кино. И ее без проблем приняли в Щукинское. Закончив театральный, артистка стала с удовольствием работать в театре, который всегда занимал в ее жизни довольно значимое место. Вместе с тем она продолжила сниматься. Но неожиданно ее карьера оборвалась более чем на 10 лет.

А потом перед зрителем предстает совершенно другой человек. Актриса изменилась настолько кардинально, что даже имя у нее теперь совершенно другое. По ее словам, как-то ей приснился Савва Морозов и попросил взять его отчество и фамилию. Так на свет появилась Елена Саввична Морозова. Надо признаться, этот поступок шокировал всех — от родного отца до зрителей. Она продолжает свою творческую карьеру и по сей день, однако теперь признается, что изменила подход к профессии. И сейчас снимается только там, где она получает моральное удовлетворение.