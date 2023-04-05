Юная волшебница в прошлом: что стало с Сабриной из сериала про маленькую ведьму

Мелисса Джоан Харт прославилась уже в 90-х, сыграв главную роль в сериале «Кларисса», а спустя несколько лет о ней заговорил весь мир, ведь она стала звездой подросткового шоу «Сабрина — маленькая ведьма». Миллионы зрительниц мечтали быть похожими на нее, а сама артистка не могла спокойно прогуляться по улице.

После участия в «Сабрине» Мелисса продолжила развивать карьеру, хотя с детства мечтала стать журналисткой. Например, она играла в сериале «Журнал мод» и легендарном «Шоу 70-х», где ее коллегой стала Мила Кунис и звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» Лора Припон.

Со временем же Мелисса решила сконцентрироваться на личной жизни. Она познакомилась с музыкантом Марком Уилкерсоном, с которым воспитывает троих своих детей — Мейсона Уолтера, Брэйдона и Такера МакФаддена.

Подробностями артистка делится в социальных сетях, где рассказывает о жизни, благотворительной работе и семье. 46-летняя знаменитость не стесняется делиться «честными» кадрами, на которых предстает без макияжа, а каждая ее публикация неизменно привлекает внимание фанатов. Как отмечают преданные подписчики, прошедшие годы заметно сказались на внешности кумира их детства, ведь теперь Мелисса выглядит значительно старше своего возраста. При этом артистке все же удалось сохранить харизму, которая когда-то сделала ее настоящей звездой.