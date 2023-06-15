Юная копия деда: на внука Винокура невозможно смотреть без умиления

Недавно юморист Владимир Винокур показал поклонникам своего семилетнего внука. Федор произвел фурор в соцсетях, ведь он растет точной копией деда.

Матерью мальчика является Анастасия Винокур — единственная дочь Владимира Натановича. Отцом Федора стал продюсер Григорий Матвеевичев. Он развелся с Анастасией еще в 2019 году, но продолжает с ней общаться ради сына.

Федор растет активным и бойким мальчиком. Как отмечают поклонники Винокура, он пошел в деда. Это подтверждает видео, которым поделился Владимир Натанович. На ролике юморист проводил тренировку с внуком. Федор атаковал изо всех сил, а дед защищался и давал отпор. В бой пытался вмешаться пес, который явно болел за Винокура.

Подписчики пародиста пришли в восторг от его внука. Федор — очаровательный ребенок с неуемным обаянием. Его родство с Винокуром очевидно, и об этом говорит сам Владимир Натанович. По его словам, внук начал пародировать членов семьи едва ли не с младенчества. Артист гордится, что внук пошел в него.