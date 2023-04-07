Юмористический тест: выберете лягушку и узнайте свою идеальную профессию

Желание улучшить свое материальное положение присуще многим людям. Но мало кто понимает, что нужно для этого предпринять. Кто-то прибегает к народным или эзотерическим методам для привлечения в свой дом богатства, кто-то взваливает на себя сразу несколько работ, а кто-то выбирает профессии, которые приносят солидный доход. Несколько лет назад американские исследователи задались целью составить список профессий, обладатели которых не только получают хорошую зарплату, но и чувствуют себя счастливыми. Как оказалось, на первом месте рейтинга расположились технические директора, у которых уровень удовлетворенности своей жизнью, согласно опросам, составил 3,72 балла. Задачи, которые ставятся перед таким сотрудником, сводятся к управлению техническими подразделениями компании и их развитием. На втором и третьем месте рейтинга расположились инженер по наклонно-направленному бурению (коэффициент - 3,59) и главный инженер (3,51). На последнем месте в десятке оказался ИТ-директор с “индексом счастья”, равным 3,05 балла.

Для тех, кто стремится к богатству, мы приготовили шуточный тест. Ответьте на его вопросы и узнайте, какая профессия сделает вас богатым. Ведь, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки.