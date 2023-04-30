Юлю из «Бальзаковского возраста» не узнать: всему виной новые брови

Сериал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» стал российским ответом американскому телехиту «Секс в большом городе». В центре истории тоже четыре закадычных подруги, которым за 30. Одну из главных ролей исполнила Жанна Эппле, сыгравшая романтичную Юлю Шашкову.

С момента выхода сериала прошло почти 20 лет, и неудивительно, что актриса за эти годы изменилась. Правда, дело здесь не только в возрасте, но и в бесконечных бьюти-процедурах. Эппле явно перестаралась с омоложением и в итоге утратила свою индивидуальность. А ее недавнее преображение вообще повергло в шок поклонников.

Жанна Владимировна предстала с новыми бровями, которые лишь подчеркнули искусственность ее лица. Пользователи Сети пишут, что перестали узнавать актрису, а ее битва за молодость явно проиграна. У Эппле нет морщин, но уколы красоты сделали ее лицо восковым и безжизненным.

Актриса известна по картинам «Мама», «Абориген», «Провинциальный детектив». Эппле не замужем, но у нее есть двое сыновей от кинооператора Ильи Фрэза, сына известного режиссера.