Юля Волкова из «Фабрики звезд» стала актрисой: видели много раз, но не узнали

Актриса Юлия Волкова известна своими сериальными ролями. Девушка снималась в таких проектах, как «Школа», «Патриот» и «Мокьюментари». Немногие вспомнят, что в юности Юлия пыталась построить карьеру певицы и даже участвовала в проекте «Фабрика звезд».

В жгучей брюнетке сложно признать ту славную девчушку, которой была Юля на «Фабрике». На шоу «Фабрика с Яной Чу» Волкова не смогла сдержать слез, вспоминая пребывание в звездном доме. Девушка участвовала во втором сезоне проекта, продюсером которого был Максим Фадеев.

По словам Волковой, бессменный директор проекта Лина Арифулина тогда назвала юную певицу «состоящей из клише». Девушке было всего 18 лет, и слышать такие слова в свой адрес ей было очень тяжело.

Однако ранний взлет не сломил ее, Юлия Волкова смогла построить весьма удачную карьеру в кино. Но нанесенные обиды актриса помнит до сих пор и считает шоу-бизнес очень жестоким делом.