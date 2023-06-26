Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Юля Волкова из «Фабрики звезд» стала актрисой: видели много раз, но не узнали

Юля Волкова из «Фабрики звезд» стала актрисой: видели много раз, но не узнали

26 июня 2023 18:30
Юля Волкова из «Фабрики звезд» стала актрисой: видели много раз, но не узнали

Актриса затаила обиду на создателей проекта.

Актриса Юлия Волкова известна своими сериальными ролями. Девушка снималась в таких проектах, как «Школа», «Патриот» и «Мокьюментари». Немногие вспомнят, что в юности Юлия пыталась построить карьеру певицы и даже участвовала в проекте «Фабрика звезд».

В жгучей брюнетке сложно признать ту славную девчушку, которой была Юля на «Фабрике». На шоу «Фабрика с Яной Чу» Волкова не смогла сдержать слез, вспоминая пребывание в звездном доме. Девушка участвовала во втором сезоне проекта, продюсером которого был Максим Фадеев.

Юля Волкова из «Фабрики звезд» стала актрисой: видели много раз, но не узнали

По словам Волковой, бессменный директор проекта Лина Арифулина тогда назвала юную певицу «состоящей из клише». Девушке было всего 18 лет, и слышать такие слова в свой адрес ей было очень тяжело.

Однако ранний взлет не сломил ее, Юлия Волкова смогла построить весьма удачную карьеру в кино. Но нанесенные обиды актриса помнит до сих пор и считает шоу-бизнес очень жестоким делом.

Фото: GlobalLookPress, видеохостинг YouTube
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video