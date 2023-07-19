Юля из «Бальзаковского возраста» перепугала народ: первые кадры из больницы

Жанна Эппле, известная по роли Юли из сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», переживает не самые лучшие времена. Артистка находится в больнице, где ей было суждено встретить свое 59-летие.

Эппле выложила снимок, на котором она предстала с перевязанной ногой. Сама актриса выглядела бледной и болезненной, было видно, что она еще очень слаба. Это зрелище не на шутку взволновало поклонников артистки. Подпись к фото не пролила свет на происходящее, а только добавила интриги: «Не переживайте, со мной уже все хорошо».

Пока вопросов больше, чем ответов. По всей видимости, Эппле перенесла операцию на колене и теперь постепенно приходит в себя. Фолловеры Жанны тут же бросились поздравлять свою любимицу и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ведущая Аврора была одной из первых, кто оставил свой комментарий под снимком актрисы. Она поздравила Жанну и написала, что скучает. Многим это показалось странным, ведь раньше знаменитости не были замечены в дружеских отношениях.