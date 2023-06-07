Юлию Высоцкую не выдержал даже фиктивный муж: вот к кому он сбежал

Актриса и ведущая Юлия Высоцкая была замужем дважды. О ее втором браке с Андреем Кончаловским знает вся страна, а вот о первом супруге не в курсе даже верные фанаты.

Оказывается, несколько лет назад Юлия заключила фиктивный брак с актером Анатолием Котом. Он известен по картинам «Битва за Севастополь», «Маргоша», «Каменская» и другим. Кот и Высоцкая стали первыми супругами друг для друга, но связало актеров не чувство любви.

В 1990-м оба поступили в театральный институт в Беларуси. Вскоре последовал распад СССР. Беларусь и Россия стали разными государствами. Юлию хотели взять в театр республики, но не смогли, ведь она была россиянкой. Тогда Высоцкая предложили своему другу и коллеге Анатолию стать ее мужем.

Однокурсники оформили отношения, но никакая романтика их не связывала. По крайней мере, так рассказывает Кот. Брак распался, когда Анатолий встретил продавщицу Елену. Актер сбежал от Высоцкой к новой возлюбленной, но и с ней Кот не остался надолго.

Его окончательный выбор пал на актрису Янину Колесниченко, которая родила от Анатолия дочь. Яркая брутальная брюнетка ничуть не похожа на его первую жену, от которой он сбежал к продавщице. Очевидно, что от Янины так просто не уйти.