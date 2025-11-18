Юлию Пересильд официально убрали из списка лучших актрис: подсидела скандальная молодая звезда сказок

В свежем исследовании ВЦИОМ, подготовленном совместно с премией «Народная марка», произошло редкое для российского кино событие: в одном рейтинге столкнулись две представительницы одной семьи — и дочь уверенно вышла вперед.

Согласно данным опроса, тремя лучшими актрисами 2025 года зрители назвали Марию Аронову, Светлану Ходченкову и Анну Пересильд. Каждая из них получила по 7%.

Для Анны Пересильд это особенно показательный результат. Она официально повторила достижение матери — и одновременно превзошла её. В 2023 году лучшей актрисой страны называли именно Юлию Пересильд после выхода «Вызова», но сейчас она не вошла в тройку лидеров.

Фактически впервые за много лет в этой династии произошла смена поколений: внимание зрителей сместилось к младшей Пересильд, которая за последние два года заметно укрепила позиции в индустрии благодаря «Слову пацана» и новой «Алисе в стране чудес».

Конечно, кто от отметит, что в кино молодое дарование попало благодаря связям, ведь отец Анны — известный режиссер Алексей Учитель. Этот момент мы оставим на суд читателей.

Следом за тройкой лидеров в рейтинге идут Елизавета Боярская (5%), а Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук получили по 4%. Это показывает, что расстановка сил в женском актёрском сегменте остаётся плотной, но именно Анна Пересильд стала главным новым именем года — обогнав даже самую близкую соперницу, свою мать.

