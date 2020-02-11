Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» снова снялась обнаженной

36-летняя экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками в Instagram несколькими снимками с пикантной черно-белой фотосессии. Юлия позирует перед камерой, завернувшись в несколько слоев полупрозрачной органзы. Судя по открытым частям тела, никакой одежды под легкой накидкой на актрисе нет. Как пояснила Михалкова, такой ее увидела и сняла ее подруга-фотограф. Притом она не только разглядела в Юлии темперамент, отразив его в пикселях, но и увидела «скрытые черты лица».

«Задумалась, как же у нее получилось найти то, что даже я сама в себе не замечала? Мне кажется, разгадка в том, что она знает меня как актрису, но не видела ни одного выступления, поэтому ей не мешал моей сценический образ, и она поняла мой темперамент, увидела скрытые черты лица. Удивлена! Так что начну изучать историю семьи. Вдруг я и правда ragazza dall'Italia!» – задалась риторическим вопросом Юлия Михалкова.

Она рассказала, что поклонники засыпали ее вопросами о том, были ли среди ее предков итальянцы. Дескать, уж очень взгляд у нее «сицилийский».

Мнения фанатов артистки разделились. Кто-то счел, что Юля на фото – вылитая итальянка. Другие же уточнили, что на фото Михалкова похожа больше на картину «Царевна-лебедь» Михаила Врубеля. Некоторые и вовсе назвали взгляд знаменитости не итальянским, а испуганным.

«Много текста, просто вылитая итальянка», «Кто-то напугал Юлю при употреблении пищи в три часа ночи», «Уральские равиоли», – пошутили подписчики над предположениями Михалковой.