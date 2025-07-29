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«Юлий — это адаптация от Netflix»: ИИ показал, как герои «Трех богатырей» выглядели бы в жизни — крашем стал не Илья или Добрыня

29 июля 2025 07:29
«Юлий — это адаптация от Netflix»: ИИ показал, как герои «Трех богатырей» выглядели бы в жизни — крашем стал не Илья или Добрыня

Женской аудитории задумка пришлась по душе.

Мультфильмы франшизы «Три богатыря» уже давно стали народным фольклором нового времени. Конь Юлий, добродушный Алёша, суровый Илья и хитроумный Добрыня и другие — каждый персонаж обладает своими фишками, мемами и изюминками.

Мы привыкли видеть их в яркой рисованной стилистике, но недавно один пользователь решил взглянуть на них иначе — через призму нейросетей. Он показал, как бы выглядели герои, если бы они существовали в реальности. И, как водится, соцсети взорвались комментариями.

Начнём с самого обсуждаемого героя — Коня Юлия. Неожиданно в адаптации он предстал темнокожим, что сразу вызвало волну шуток и в то же время восхищения:

«Юлий, я так понимаю, это адаптация от Netflix?», «После коня Netflix заинтересуется»,

«Юлия не представляла таким, но ему идёт», «Я понимаю, что здесь все шутят про Нетфликс, но, согласитесь, реально вайб Юлия».

Что тут скажешь — да, он и правда выглядит как персонаж, которому через пять минут дадут сольный спин-офф, в котором он спасает славянский мир, философствует и ещё поёт в баритоне.

«Юлий — это адаптация от Netflix»: ИИ показал, как герои «Трех богатырей» выглядели бы в жизни — крашем стал не Илья или Добрыня

Но Юлий — это только разогрев. Дальше случилось главное открытие поста: оказалось, что у князя и Соловья-разбойника есть толпа фанаток:

«Бегите, князя я беру на себя», «Теперь я не понимаю, почему у князя до сих пор нет жены. Правда, слишком умным тут выглядит, хах»,

«Вот уж не ожидала, что мне понравится больше всех Соловей», «А Соловей оказался ниче такой, у меня прям сердце забилось быстрее😂».

Соловей и впрямь раньше был просто каким-то карикатурным бандитом из кустов, а тут вдруг — главный антагонист-красавчик, да ещё с харизмой в духе героев «Ведьмака».

«Юлий — это адаптация от Netflix»: ИИ показал, как герои «Трех богатырей» выглядели бы в жизни — крашем стал не Илья или Добрыня

Князь вообще выглядит так, будто ведёт бизнес, разводит лошадей и умеет чинить электрику. Короче, весь этот парад славянской эстетики в реалистичной обёртке добил женскую аудиторию окончательно. Они уже мысленно в кинотеатре, на премьере, с варежками и кастрюлями борща:

«Если такие богатыри скажут мне сидеть и варить борщи, я бы всё бросила и пошла варить озеро борща»,

«Почему такой фильм не снимут? Мы бы точно сделали кассу»,

«Надо фильм делать».

«Юлий — это адаптация от Netflix»: ИИ показал, как герои «Трех богатырей» выглядели бы в жизни — крашем стал не Илья или Добрыня

И вот ты сидишь и думаешь — ну почему у нас до сих пор нет нормального лайв-экшена по «Богатырям»? Ведь, судя по отклику, проект получился бы, как минимум, хайповым.

Ранее мы писали: Эти 5 фильмов смотрят не из-за закрученного сюжета или спецэффектов, а благодаря невероятно харизматичному главному герою

Фото: Кадры из серии мультфильмов «Три богатыря»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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