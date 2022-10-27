Юлии Меньшовой нанесли новый удар: ее беда близка каждому россиянину

В жизни Юлии Меньшовой началась череда испытаний. Телеведущая не стала делать хорошую мину при плохой игре и пожаловалась поклонникам на свою незавидную участь.

Ранее знаменитость угодила в скандал, поводом для которого послужила критика в адрес Владимира Познера. Будучи его коллегой, Меньшова заявила, что в своей работе журналист часто допускает грубые ошибки, что недопустимо. На слова дочери Меньшова резко отреагировал Станислав Садальский. Блогер в пух и прах разнес звезду, заявив о том, что считает ее профнепригодной.

Теперь же Меньшовой нанесли новый удар, причем оттуда, откуда не ждали. На этот раз постарались соседи телеведущей, проживающие над ней. Эта беда знакома каждому россиянину: жильцы затеяли в своей квартире полномасштабный ремонт.