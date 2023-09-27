Югославский принц: как выглядит и чем занимается муж Андреевой

Екатерина Андреева постоянно делится фотографиями из путешествий и салонов красоты. Звезда новостей демонстрирует подписчикам красивую жизнь, но личность своего супруга предпочитает держать в тайне. На ее страничке нет ни одного фото с возлюбленным.

Известно, что телеведущая замужем за предпринимателем из Черногории Душаном Перовичем. Бизнесмен начал знакомство со знаменитостью с обмана. Он представился директором вымышленной компании, в которую якобы приглашал Андрееву на работу. Женщина сразу раскусила его хитрость, но решила все-таки сходить на свидание. Так начался роман, который через семь лет привел к свадьбе.

Перович — наследник состоятельной сербской династии. В молодости он занимался футболом, но из-за травмы оставил спорт и стал успешным бизнесменом. СМИ сообщают, что он черногорский принц, но эту информацию никто не подтверждал. Пользователям Сети остается только завидовать звезде.