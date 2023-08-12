Юдашкин во плоти: изумитесь, увидев годовалую внучку модельера

Дочь Валентина Юдашкина Галина воспитывает троих детей. Два ее сына, Аркадий и Анатолий, растут очень симпатичными и веселыми, но больше всего публику поражает внешность годовалой Агаты. Внучка Валентина Юдашкина еще совсем малышка, этим летом ей исполнился один год. Но девочка уже поразительно похожа на дедушку.

Свежими фотографиями маленькой Агаты часто делится в социальных сетях вдова Юдашкина Марина. После смерти мужа женщина все свое время посвящает семье и внукам.

Подписчики Марины каждый раз поражаются, как сильно черты лица годовалой Агаты напоминают покойного модельера.

«Агата так на дедушку похожа, поразительно», «Агата и Аркадий — копии дедули», — восхищаются пользователи.

Сам Юдашкин до своей смерти успел повидать семью дочки в Китае, где они сейчас живут, и даже подержать свою маленькую копию на руках.