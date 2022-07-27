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Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар

27 июля 2022 12:55
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар

Артистка похоронила близкую подругу.

31 июля Эдита Пьеха отметит свой 85-летний юбилей. Поклонники творчества артистки с нетерпением ждали, когда она анонсирует праздничный концерт. Певица уже много лет не выступает на сцене, поэтому встреча с ней была бы долгожданным подарком для фанатов. Но юбилея фактически не будет. Как оказалось, Эдиту Пьеху накануне праздника настиг новый удар.

Изданию «Комсомольская правда» удалось выяснить, что не так давно скончалась помощница Пьехи Нина Чувашова. Они познакомились три десятка лет назад, а последние годы почти не расставались. Артистка относилась к Чувашовой как к близкой подруге. Вместе они жили в загородном доме под Санкт-Петербургом.

Этой весной Чувашова серьезно заболела, и ее пришлось госпитализировать в больницу. Подробностей о своем состоянии она не сообщала, лишь отмечала, что ей требуется операция. Но вмешательство медиков не помогло, и женщина умерла. По словам Илоны Броневицкой, дочери Пьехи, артистка тяжело переживает потерю. Других помощниц по хозяйству она не стала нанимать, поэтому живет теперь одна. Праздничного настроения для масштабного юбилея у Пьехи тоже нет. День рождения она планирует отметить скромно, в узком семейном кругу.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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