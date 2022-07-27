Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар

31 июля Эдита Пьеха отметит свой 85-летний юбилей. Поклонники творчества артистки с нетерпением ждали, когда она анонсирует праздничный концерт. Певица уже много лет не выступает на сцене, поэтому встреча с ней была бы долгожданным подарком для фанатов. Но юбилея фактически не будет. Как оказалось, Эдиту Пьеху накануне праздника настиг новый удар.

Изданию «Комсомольская правда » удалось выяснить, что не так давно скончалась помощница Пьехи Нина Чувашова. Они познакомились три десятка лет назад, а последние годы почти не расставались. Артистка относилась к Чувашовой как к близкой подруге. Вместе они жили в загородном доме под Санкт-Петербургом.

Этой весной Чувашова серьезно заболела, и ее пришлось госпитализировать в больницу. Подробностей о своем состоянии она не сообщала, лишь отмечала, что ей требуется операция. Но вмешательство медиков не помогло, и женщина умерла. По словам Илоны Броневицкой, дочери Пьехи, артистка тяжело переживает потерю. Других помощниц по хозяйству она не стала нанимать, поэтому живет теперь одна. Праздничного настроения для масштабного юбилея у Пьехи тоже нет. День рождения она планирует отметить скромно, в узком семейном кругу.