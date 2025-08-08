Йеннифэр официально лучше Трисс по всем фронтам: Геральт в «Ведьмаке» всегда сделает выбор не в пользу рыжей

Игры о Геральте часто рисуют Трисс как мягкую, добрую и почти идеальную. Но тем, кто читал сагу «Ведьмак» Сапковского, хорошо известно: перед нами не заботливая подруга, а человек, который манипулировал чувствами и прикрывался дружбой ради собственных целей.
Начнем с того, что в даже в игровой трилогии она начала с того, что воспользовалась потерей памяти Белым волком. Она утаила от него правду о Йеннифэр, более того, она и Цири обманывала — как и всё окружение, работавшее в интересах Ложи.
Книжная Трисс в разы хуже Йен
В одном из ключевых эпизодов истории Йеннифэр выходит на связь с Трисс и Филиппой через мегаскоп. Она просит не трогать Цири, дать девочке свободу, умоляет не поливать её саму грязью — ведь в этот момент Йен верит, что может погибнуть, спасая приёмную дочь.
Но чародейки хладнокровно отказывают. Трисс пытается уговорить Йен смириться: мол, приемной дочке в Ложе будет лучше. В этот момент у читателя буквально сжимается кулак в кармане — настолько цинично это звучит.
А когда Йеннифэр просит Трисс спасти Геральта, говоря, что он для неё важен, та… отказывается. Просто отказывается.
Крыжовник терпкий, сладкая сирень
Да, Йеннифэр не подарок: она резка, упряма, сложна в общении. Но она до последнего борется за своих близких. Ради Цири она готова умереть, ради Геральта — идти против всех.
Её чувства не подлежат сомнению, и в книгах это становится очевидно. Она — не просто любовь, она Судьба.
Геральт в книгах всегда выбирает Йен. Не потому что Трисс плохая, а потому что между ним и Йеннифэр — не временный роман, а глубокая, сложная, настоящая связь.
Кто-то считает, что она зародилась из-за желания ведьмака соединить их судьбы, во время спасения чародейки от джинна. Другие считают, что тогда меж ними просто зародилась любовь.
