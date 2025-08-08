Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Йеннифэр официально лучше Трисс по всем фронтам: Геральт в «Ведьмаке» всегда сделает выбор не в пользу рыжей

Йеннифэр официально лучше Трисс по всем фронтам: Геральт в «Ведьмаке» всегда сделает выбор не в пользу рыжей

8 августа 2025 07:29
Йеннифэр официально лучше Трисс по всем фронтам: Геральт в «Ведьмаке» всегда сделает выбор не в пользу рыжей

Хотя ее показывают нам нежной, доброй и вообще, лапочкой. 

Игры о Геральте часто рисуют Трисс как мягкую, добрую и почти идеальную. Но тем, кто читал сагу «Ведьмак» Сапковского, хорошо известно: перед нами не заботливая подруга, а человек, который манипулировал чувствами и прикрывался дружбой ради собственных целей.

Начнем с того, что в даже в игровой трилогии она начала с того, что воспользовалась потерей памяти Белым волком. Она утаила от него правду о Йеннифэр, более того, она и Цири обманывала — как и всё окружение, работавшее в интересах Ложи.

Книжная Трисс в разы хуже Йен

В одном из ключевых эпизодов истории Йеннифэр выходит на связь с Трисс и Филиппой через мегаскоп. Она просит не трогать Цири, дать девочке свободу, умоляет не поливать её саму грязью — ведь в этот момент Йен верит, что может погибнуть, спасая приёмную дочь.

Йеннифэр официально лучше Трисс по всем фронтам: Геральт в «Ведьмаке» всегда сделает выбор не в пользу рыжей

Но чародейки хладнокровно отказывают. Трисс пытается уговорить Йен смириться: мол, приемной дочке в Ложе будет лучше. В этот момент у читателя буквально сжимается кулак в кармане — настолько цинично это звучит.

А когда Йеннифэр просит Трисс спасти Геральта, говоря, что он для неё важен, та… отказывается. Просто отказывается.

Йеннифэр официально лучше Трисс по всем фронтам: Геральт в «Ведьмаке» всегда сделает выбор не в пользу рыжей

Крыжовник терпкий, сладкая сирень

Да, Йеннифэр не подарок: она резка, упряма, сложна в общении. Но она до последнего борется за своих близких. Ради Цири она готова умереть, ради Геральта — идти против всех.

Йеннифэр официально лучше Трисс по всем фронтам: Геральт в «Ведьмаке» всегда сделает выбор не в пользу рыжей

Её чувства не подлежат сомнению, и в книгах это становится очевидно. Она — не просто любовь, она Судьба.

Геральт в книгах всегда выбирает Йен. Не потому что Трисс плохая, а потому что между ним и Йеннифэр — не временный роман, а глубокая, сложная, настоящая связь.

Йеннифэр официально лучше Трисс по всем фронтам: Геральт в «Ведьмаке» всегда сделает выбор не в пользу рыжей

Кто-то считает, что она зародилась из-за желания ведьмака соединить их судьбы, во время спасения чародейки от джинна. Другие считают, что тогда меж ними просто зародилась любовь.

Заплатили чеканной монетой почти миллиард раз: у провального «Ведьмака» колоссальный бюджет — даже «Властелины колец» вдвое дешевле.

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак», игры The Witcher 3
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
4 комментария
Создатели «Ведьмака» от Netflix бездарно испортили один из главных книжных «твистов»: ничего круче в сериале уже не будет Создатели «Ведьмака» от Netflix бездарно испортили один из главных книжных «твистов»: ничего круче в сериале уже не будет Читать дальше 8 августа 2025
Мог скакать на Вобле, и горя не знать: почему лошадь Геральта из «Ведьмака» зовут Плотва Мог скакать на Вобле, и горя не знать: почему лошадь Геральта из «Ведьмака» зовут Плотва Читать дальше 7 августа 2025
Что стало с матерью Цири? История, о которой умолчал «Ведьмак» — но фанатов до сих пор терзают вопросы Что стало с матерью Цири? История, о которой умолчал «Ведьмак» — но фанатов до сих пор терзают вопросы Читать дальше 7 августа 2025
Книжный Пилат после такого изувечил бы слугу: этот ляп в самом начале «Мастера и Маргариты» Бортко не замечали десятки лет Книжный Пилат после такого изувечил бы слугу: этот ляп в самом начале «Мастера и Маргариты» Бортко не замечали десятки лет Читать дальше 7 августа 2025
Слишком мрачно даже для Вестероса: HBO не решилось экранизировать эти сцены из книг «Игры престолов» — и, возможно, не зря Слишком мрачно даже для Вестероса: HBO не решилось экранизировать эти сцены из книг «Игры престолов» — и, возможно, не зря Читать дальше 7 августа 2025
«Большая честь для меня»: Хью Лори стал новым Дамблдором в «Гарри Поттере», но речь не про сериал НВО (А Волдеморт теперь — звезда «Дэдпула») «Большая честь для меня»: Хью Лори стал новым Дамблдором в «Гарри Поттере», но речь не про сериал НВО (А Волдеморт теперь — звезда «Дэдпула») Читать дальше 6 августа 2025
Заплатили чеканной монетой почти миллиард раз: у провального «Ведьмака» колоссальный бюджет — даже «Властелины колец» вдвое дешевле Заплатили чеканной монетой почти миллиард раз: у провального «Ведьмака» колоссальный бюджет — даже «Властелины колец» вдвое дешевле Читать дальше 5 августа 2025
Скоротать время до выхода следующих серий: топ-5 сериалов, по вайбу напоминающих «Уэнсдэй» Скоротать время до выхода следующих серий: топ-5 сериалов, по вайбу напоминающих «Уэнсдэй» Читать дальше 9 августа 2025
Винчестеры смешили — фанаты пищали: топ-5 лучших серий «Сверхъестественного», которые стоит пересмотреть Винчестеры смешили — фанаты пищали: топ-5 лучших серий «Сверхъестественного», которые стоит пересмотреть Читать дальше 9 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше