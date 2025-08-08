Йеннифэр официально лучше Трисс по всем фронтам: Геральт в «Ведьмаке» всегда сделает выбор не в пользу рыжей

Хотя ее показывают нам нежной, доброй и вообще, лапочкой.

Игры о Геральте часто рисуют Трисс как мягкую, добрую и почти идеальную. Но тем, кто читал сагу «Ведьмак» Сапковского, хорошо известно: перед нами не заботливая подруга, а человек, который манипулировал чувствами и прикрывался дружбой ради собственных целей.

Начнем с того, что в даже в игровой трилогии она начала с того, что воспользовалась потерей памяти Белым волком. Она утаила от него правду о Йеннифэр, более того, она и Цири обманывала — как и всё окружение, работавшее в интересах Ложи.

Книжная Трисс в разы хуже Йен

В одном из ключевых эпизодов истории Йеннифэр выходит на связь с Трисс и Филиппой через мегаскоп. Она просит не трогать Цири, дать девочке свободу, умоляет не поливать её саму грязью — ведь в этот момент Йен верит, что может погибнуть, спасая приёмную дочь.

Но чародейки хладнокровно отказывают. Трисс пытается уговорить Йен смириться: мол, приемной дочке в Ложе будет лучше. В этот момент у читателя буквально сжимается кулак в кармане — настолько цинично это звучит.

А когда Йеннифэр просит Трисс спасти Геральта, говоря, что он для неё важен, та… отказывается. Просто отказывается.

Крыжовник терпкий, сладкая сирень

Да, Йеннифэр не подарок: она резка, упряма, сложна в общении. Но она до последнего борется за своих близких. Ради Цири она готова умереть, ради Геральта — идти против всех.

Её чувства не подлежат сомнению, и в книгах это становится очевидно. Она — не просто любовь, она Судьба.

Геральт в книгах всегда выбирает Йен. Не потому что Трисс плохая, а потому что между ним и Йеннифэр — не временный роман, а глубокая, сложная, настоящая связь.

Кто-то считает, что она зародилась из-за желания ведьмака соединить их судьбы, во время спасения чародейки от джинна. Другие считают, что тогда меж ними просто зародилась любовь.

Заплатили чеканной монетой почти миллиард раз: у провального «Ведьмака» колоссальный бюджет — даже «Властелины колец» вдвое дешевле.