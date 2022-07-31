«Языком Уголовного кодекса»: россиянам открыли глаза на «Машу и Медведя»

Хотя каждая серия «Маши и Медведя» набрала по сотни миллионов просмотров и покорила зрителей по всему миру, мультфильм не перестают критиковать консервативно настроенные родители.

Создателей не раз обвиняли в том, что главные персонажи подают детям дурной пример; вседозволенность Маши и беспомощность Медведя вызывала у взрослых зрителей раздражение.

Профессиональные рецензенты и критики заступились за мультфильм и призвали посмотреть на него с другой точки зрения. Так Егор Москвитин отметил, что мультфильм, напротив, преподает прогрессивные уроки как юным зрителям, так и их родителям:

«Говоря языком Уголовно-процессуального кодекса, концепция исправления в этом мультфильме приоритетнее, чем идея наказания».

Кинообозреватель объяснил в статье издания «Коммерсантъ », что вместо наказания Медведь дает Маше возможность исправить свои ошибки. Видя подобный пример, дети приучатся не испытывать парализующего страха перед ошибками и вырастут уверенными в себе.

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