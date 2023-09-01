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Язык заплетается, дыхание сбивается: люди ахнули, услышав пение Киркорова без фонограммы

1 сентября 2023 08:00
Язык заплетается, дыхание сбивается: люди ахнули, услышав пение Киркорова без фонограммы

От такого позора не отмыться.

Филипп Киркоров давно сам себя короновал в российском шоу-бизнесе. Музыкант уверен, что равных ему на отечественной эстраде нет. Но у народа иное мнение. Россияне стали свидетелями отнюдь не королевского поведения и пения экс-супруга Пугачевой.

В студии «Авторадио» артист вживую исполнил свой хит «Просто подари». Сказать, что певец был не форме, — ничего не сказать. Язык звезды заплетался, а дыхание сбивалось. Интернет-пользователи ахнули от увиденного и услышанного. И предположили, что незадолго до эфира Филипп Бедросович приложился к бутылке.

«Филя поет, как будто в компании на расслабоне», «Такое ощущение, как будто перед выступлением был новогодний корпоративчик», «Надеюсь, Филипп посмотрит это видео и поймет, что в таком состоянии нельзя уже выходить в онлайн», «Грустное зрелище... До чего себя довел», — пишут в Сети.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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