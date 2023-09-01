Язык заплетается, дыхание сбивается: люди ахнули, услышав пение Киркорова без фонограммы

Филипп Киркоров давно сам себя короновал в российском шоу-бизнесе. Музыкант уверен, что равных ему на отечественной эстраде нет. Но у народа иное мнение. Россияне стали свидетелями отнюдь не королевского поведения и пения экс-супруга Пугачевой.

В студии «Авторадио» артист вживую исполнил свой хит «Просто подари». Сказать, что певец был не форме, — ничего не сказать. Язык звезды заплетался, а дыхание сбивалось. Интернет-пользователи ахнули от увиденного и услышанного. И предположили, что незадолго до эфира Филипп Бедросович приложился к бутылке.