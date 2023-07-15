Язык сломать можно: это слово иностранцы ни за что не выговорят, даже если очень постараются

В русском немало слов, которые с трудом произносят даже носители языка. Что уж говорить об иностранцах: часто общение на «великом и могучем» становится для них настоящей пыткой.

Журналисты из Турции составили рейтинг особенно сложных для произношения русских слов. Все они довольно длинные, содержат в себе от 19 до 32 букв. В качестве примера можно привести такие, как высокопревосходительство и частнопредпринимательский.

Однако в русском языке есть слово, которое гораздо короче, но жители других стран не смогут выговорить его, даже если очень сильно постараются. И слово это — достопримечательность. Оно также оказалось в списке, составленном турками.

Многим туристам, приезжающим в Россию, приходится иметь дело с этим коварным словечком. Тем временем большинству россиян оно кажется таким понятным и простым.