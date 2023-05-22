Язык сломать можно: это простое русское слово никак не могут произнести иностранцы

Один из самых известных британских писателей был в шоке от услышанного.

Русский язык по праву носит звание одного из самых богатых и сложных в мире. Орфография, синтаксис и пунктуация «великого и могучего» способны смутить даже бывалых филологов и полиглотов.

Обескуражен оказался и Льюис Кэрролл. Британский писатель смиренно терпел все перипетии в изучении русского языка, пока не столкнулся с одним простым словом для его носителей, но с реально непроизносимым для иностранцев.

Камнем преткновения оказалось причастие «защищающихся».

Именно его Кэрролл внес в свой дневник латиницей. И выглядит это действительно угрожающе — zаshtshееshtshауоуshtshееkhsуа. Нет ничего удивительного в том, что ни автор «Алисы в стране чудес», ни его коллеги не смогли произнести русское слово с первого раза. Как выяснилось, людям из-за рубежа сложно произносить русские звуки «Ы», «Щ», и «Ц», поэтому «жуткое» слово просто невозможно прочитать правильно с первого раза. Об этом пишет портал Sport24.