«Язык сломаешь, да и никто не запомнит»: про эту фамилию Ходченковой никто не знает

Светлана Ходченкова дебютировала на больших экранах, снявшись в фильме «Благословите женщину». Режиссер Станислав Говорухин сразу разглядел в талантливой актрисе большой потенциал. Но настоятельно рекомендовал ей сменить фамилию.

Более того, кинодел придумал для своей подопечной псевдоним — Есенина. Говорухин уверял начинающую артистку, что у знаменитой актрисы не может быть фамилия Ходченкова.

«Язык сломаешь, да и никто не запомнит», — привела слова постановщика звезда в беседе с порталом RG.

Однако как кинодел ни старался, ему не удалось убедить Светлану. Та заявила, что не будет брать псевдоним ни при каких обстоятельствах.

И время показало, что Ходченкова не ошиблась с выбором. Даже с такой непростой фамилией ей удалось стать одной из самых востребованных актрис российского кинематографа.