Язык не повернется назвать сестру Серкана Болата красавицей: даже не верится, что родная
Поклонникам актера пришлось испытать горькое разочарование.
При упоминании Керема Бюрсина сердца многих прекрасных дам начинают биться чаще. Турецкий актер стал мечтой миллионов после того, как воплотил Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь».
Когда артист стал знаменитым, свою порцию славы получила и его сестра Мелис. Поклонники быстро нашли родственницу звезды в социальных сетях. И тут их ждало горькое разочарование.
Надежды на то, что Мелис будет так же очаровательна, как и ее брат, разбились о суровую реальность. Сестру экранного Серкана Болата язык не повернется назвать красавицей. Со стороны кажется, будто у нее и вовсе нет родственных связей с популярным актером.
Как бы там ни было, Бюрсин и его сестра невероятно близки. Мелис даже написала книгу The Banana Tree, которую посвятила любимому брату. К слову, в отличие от Керема, она уже успела обзавестись своей семьей. Вместе с мужем Фади Абадиром Мелис воспитывает сына.