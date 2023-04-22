Язык не повернется назвать сестру Серкана Болата красавицей: даже не верится, что родная

При упоминании Керема Бюрсина сердца многих прекрасных дам начинают биться чаще. Турецкий актер стал мечтой миллионов после того, как воплотил Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь».

Когда артист стал знаменитым, свою порцию славы получила и его сестра Мелис. Поклонники быстро нашли родственницу звезды в социальных сетях. И тут их ждало горькое разочарование.

Надежды на то, что Мелис будет так же очаровательна, как и ее брат, разбились о суровую реальность. Сестру экранного Серкана Болата язык не повернется назвать красавицей. Со стороны кажется, будто у нее и вовсе нет родственных связей с популярным актером.

Как бы там ни было, Бюрсин и его сестра невероятно близки. Мелис даже написала книгу The Banana Tree, которую посвятила любимому брату. К слову, в отличие от Керема, она уже успела обзавестись своей семьей. Вместе с мужем Фади Абадиром Мелис воспитывает сына.