Была ли игрок 067 дочерью 456 в «Игре в кальмара»: объясняем, что на самом деле связывало двух персонажей

Прошло уже несколько лет с выхода первого сезона «Игры в кальмара», и некоторые сюжетные детали могли подзабыться. Зрители, которые еще не осилили третий сезон, наверняка помнят, что у главного героя, игрока 456 (Сон Ки Хуна), была дочь — но в первой части ей уделили не так много внимания.

Зато одной из самых ярких героинь стала игрок 067 — Кан Сэ Бёк, северокорейская перебежчица и карманница, которая участвовала в играх, чтобы спасти своего младшего брата и воссоединиться с семьёй.

Между этими двумя персонажами действительно были моменты взаимопонимания и поддержки, и это породило у некоторых фанатов вопрос: а вдруг Сэ Бёк — на самом деле дочь Ки Хуна?

Но ответ на это — нет, Сэ Бёк не является дочерью Ки Хуна. Их пути пересеклись только внутри игры, но до её начала они не были знакомы.

Ки Хун — мужчина средних лет, который отчаянно борется за шанс наладить отношения со своей настоящей дочерью, живущей с матерью и отчимом в США (и, как показано в финале третьего сезона, это совершенно другой ребёнок).

А Сэ Бёк — самостоятельная молодая женщина со своей личной историей и мотивацией, далёкой от семьи главного героя.

Так что, несмотря на взаимодействия 067 и 456, их связь — исключительно человеческая: две чужих личности, которые на фоне общего ужаса пытаются остаться людьми. Возможно, именно эта теплота и сделала их дуэт таким запоминающимся для зрителей.

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