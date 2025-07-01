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Была ли игрок 067 дочерью 456 в «Игре в кальмара»: объясняем, что на самом деле связывало двух персонажей

1 июля 2025 10:23
Была ли игрок 067 дочерью 456 в «Игре в кальмара»: объясняем, что на самом деле связывало двух персонажей

Сериал закончился, а фанатские теории и вопросы — нет.

Прошло уже несколько лет с выхода первого сезона «Игры в кальмара», и некоторые сюжетные детали могли подзабыться. Зрители, которые еще не осилили третий сезон, наверняка помнят, что у главного героя, игрока 456 (Сон Ки Хуна), была дочь — но в первой части ей уделили не так много внимания.

Зато одной из самых ярких героинь стала игрок 067 — Кан Сэ Бёк, северокорейская перебежчица и карманница, которая участвовала в играх, чтобы спасти своего младшего брата и воссоединиться с семьёй.

Между этими двумя персонажами действительно были моменты взаимопонимания и поддержки, и это породило у некоторых фанатов вопрос: а вдруг Сэ Бёк — на самом деле дочь Ки Хуна?

Была ли игрок 067 дочерью 456 в «Игре в кальмара»: объясняем, что на самом деле связывало двух персонажей

Но ответ на это — нет, Сэ Бёк не является дочерью Ки Хуна. Их пути пересеклись только внутри игры, но до её начала они не были знакомы.

Ки Хун — мужчина средних лет, который отчаянно борется за шанс наладить отношения со своей настоящей дочерью, живущей с матерью и отчимом в США (и, как показано в финале третьего сезона, это совершенно другой ребёнок).

А Сэ Бёк — самостоятельная молодая женщина со своей личной историей и мотивацией, далёкой от семьи главного героя.

Была ли игрок 067 дочерью 456 в «Игре в кальмара»: объясняем, что на самом деле связывало двух персонажей

Так что, несмотря на взаимодействия 067 и 456, их связь — исключительно человеческая: две чужих личности, которые на фоне общего ужаса пытаются остаться людьми. Возможно, именно эта теплота и сделала их дуэт таким запоминающимся для зрителей.

Ранее мы писали: Почему вербовщик из «Игры в кальмара» выбрал именно такчи: забава с конвертами круто «спойлерит» весь сюжет

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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