Ясно, почему прячут: последнее фото дочери Заворотнюк от Чернышева многое объясняет

Анастасия Заворотнюк не появляется на публике с 2019 года. У звезды «Моей прекрасной няни» обнаружена опухоль головного мозга — вот уже несколько лет 52-летняя актриса проходит лечение. Близкие знаменитости стараются оградить ее от излишнего внимания прессы, прячут от общественности и четырехлетнюю дочку артистки — Милу.

Не показывает повзрослевшую девочку в соцсетях и ее отец, фигурист Петр Чернышев. В Интернете можно найти лишь архивные снимки с годовалой малышкой: на фото запечатлена прелестная белокожая девочка с огромными глазами.

«Вот это красотка, всем на зависть», «Не девочка, а настоящий ангелочек», «Просто чудо из чудес», «Милее ребенка не найти», — писали восторженные поклонники семьи.

Видимо, после беды, произошедшей с Заворотнюк, ее родственники стараются уберечь Милу от неприятностей — от сглаза или гадких публикаций журналистов. Никто не знает, как выглядит ребенок сейчас, поэтому девочка может жить спокойно, не думая о шумихе вокруг ее мамы.