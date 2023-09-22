Ясно, почему променял на молодую: ахнете, увидев постаревшую жену Шурика

Александр Демьяненко не любил рассказывать о своей личной жизни. С журналистами он предпочитал общаться только о работе, а успехи и провалы на любовном фронте оставлял за кадром. Известно, что актер был в браке дважды.

С первой женой Мариной Демьяненко был знаком со школы. Они вместе занимались во Дворце пионеров, а поженились совсем молодыми. В отличие от многих других звезд, этот ранний союз продержался удивительно долго — целых двадцать лет. Но дети у пары так и не появились.

Уже после того, как супруги стали жить отдельно, Александр встретил вторую жену Людмилу. Женщина была моложе актера, но тоже имела за спиной неудачный брак. Она работала над дубляжом картин на «Ленфильме».

Оставить жену после двадцати лет брака ради молодой красотки — такое публика не прощает даже кумирам. Но Демьяненко сегодня многие понимают. В Сети отмечают, что Марина Даниловна совсем не следила за собой и выглядела как типичная домохозяйка.