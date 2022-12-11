Ярославка весом 26 кг пришла за помощью к Малахову: как она выглядит спустя 9 лет

Историю Елены Лидер еще несколько лет назад обсуждала вся страна. Девушка оказалась в эфире шоу «Пусть говорят» в надежде поправиться: в 18 лет она весила всего лишь 26 килограммов. Создатели шоу не смогли остаться в стороне от ее проблем и решились помочь Елене.

Как признавалась самая героиня шоу, худеть она начала в 15 лет, когда ее возлюбленный публично назвал ее толстой. Она верила, что сможет исправить свою фигуру, а после у нее начнутся счастливые отношения с избранником. Однако со временем она поняла, что не может остановиться, а лекарства не помогают ей набрать вес.

Для того чтобы решить проблему, продюсеры шоу решили пригласить в студию бывшего возлюбленного девушки. Молодой человек признался, что не думал о своих словах и не имел представления, как тяжело приходилось Лене все эти годы. На всю страну он принес свои извинения.

После программы Лидер отправилась на психотерапию. В течение нескольких лет она работала над собой и в 2017 году призналась, что смогла поправиться до 41 килограмма и чувствует себя намного здоровее. Она была довольна своей жизнью и даже начала учиться на повара-кондитера.

За прошедшие годы она не потеряла результат, которого добивалась таким трудом. Лена старается не рассказывать о своей жизни в социальных сетях, но ее лечащий врач регулярно делится новостями о ней. Как оказалось, Лене удалось встретить свою любовь, а не так давно она стала мамой дочки, которой уже два года. Она живет полноценной жизнью и о подростковых переживаниях вспоминает с улыбкой.