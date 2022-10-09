Яркий макияж и огромные губы: как бы выглядела Надя, если бы «Иронию судьбы» снимали сегодня

Во времена Советского Союза бьюти-индустрия и пластическая хирургия были развиты значительно хуже, чем сейчас. Поэтому зачастую актрисы в кино имели такую внешность, какой их одарила природа – безо всяких улучшений типа накаченных губ или увеличенной груди.

Барбара Брыльска была одной из наиболее красивых артисток советского кино. Однако если бы «Иронию судьбы» снимали сегодня, и без того эффектную внешность Брыльски наверняка попытались сделать еще «ярче». Художники представили, какой была бы актриса в современной «Иронии судьбы». И пришли к выводу, что без «утиных» губ и накладных ресниц вряд ли бы обошлось. Наверное, к счастью, что культовый фильм вышел почти 50 лет назад...