Яркая жизнь и одна из самых загадочных смертей: что известно о гибели «королевы дайвинга» Натальи Молчановой

Наталью Молчанову называли «королевой дайвинга» – спортсменка смогла погрузиться на глубину более 100 метров, задержав дыхание на 9 минут. Необычное хобби появилась в жизни женщины, когда ей уже было за 40 и она работала тренером по плаванью.

22-кратная чемпионка мира признавалась, что не дело не в невероятном объеме легких, а в особой технике погружения, которую Молчанова разработала для себя. Наталья Молчанова побила более 40 мировых рекордов, завоевала 23 золотых медали.

В 2015 году 53-летняя Молчанова отправилась в погружение возле острова Ивиса в Испании. Но спортсменка пропала – предполагают, что ее унесло подводным течением. Коллеги Молчановой с такой версией не согласны – они считают, что чемпионка не могла погибнуть на глубине в 30-40 метров. Но поиски спортсменки были безрезультатны – в соцсетях сын Натальи Алексей Молчанов написал, что мама не погибла, а ушла в бессрочное погружение.