«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит

Но это не значит, что нужно отменять поход в кино.

В кино стартовала «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — долгожданный перезапуск одной из самых известных команд Marvel. Незадолго до премьеры появились первые оценки: на Rotten Tomatoes фильм набрал 88% «свежести», а на Metacritic — 68 баллов из 100.

Отзывы в целом сдержанно положительные, но единым мнением здесь и не пахнет. Похвалы в адрес актёров и стилистики соседствуют с критикой сценария и общего тона.

Кто-то называет фильм «глотком свежего воздуха», а кто-то — «ещё одной проходной главой Marvel». Чтобы понять, чего ждать зрителю, мы обратились к автору Telegram-канала Grumpy Entertainment, кинокритику Евгению Л., который уже успел посмотреть новинку (а ранее мы писали о прогнозах эксперта, почитать их можно тут).

А теперь к впечатлениям от фильма.

Лучше, чем «Громовержцы», но не спасение Киновселенной

Пожалуй, это главный вопрос — удалось ли фильму вдохнуть новую жизнь в Marvel? Евгений отвечает прямо:

«Итак, это явно лучше, чем “Громовержцы” и последние фильмы Marvel. Но является ли это возрождением былой популярности Киновселенной? Однозначно нет».

Мы согласны: «Фантастическая четвёрка» действительно смотрится живее многих последних проектов студии, но до уровня «Стражей Галактики» или «Мстителей» пока далеко.

Визуал — конфета. Актерский состав — не весь в тему

Один из главных плюсов фильма — ретро-визуал, декорации и стилистика. Это не просто красиво — это работает на атмосферу.

«Фильм оказался значительно лучше моих ожиданий — которых, по правде говоря, и не было. Это потрясающая работа художника-постановщика и декораторов: ретро-стилистика делает добрую половину успеха картины, и каждым кадром действительно наслаждаешься.

Порадовала и часть с космическими путешествиями, а сама завязка с Галактусом казалась весьма многообещающей», — отмечает эксперт.

Но когда дело доходит до самих героев — начинаются вопросы. Особенно к кастингу:

«Но вот что-то в этом фильме просто не работает. И, увы, это сама Четверка. Педро Паскаль, на мой взгляд, не Рид Ричардс. Он отличный актер, но роль умнейшего человека Вселенной Marvel ему просто не удалась».

Где химия? Где команда?

Ещё одна проблема — отсутствие командной динамики. В ранних экранизациях, несмотря на их слабости, герои ощущались как команда. Здесь же, по словам Евгения, это теряется:

«Джонни Шторм вышел довольно блеклым, хотя является одним из центральных персонажей фильма. Версия Джонни в первой экранизации в исполнении Криса Эванса была куда более запоминающейся.

Сью Шторм — без особых претензий. Бен Гримм — просто есть. В первой, пусть и не самой удачной экранизации, у каждого героя были свои драмы и ощущалась синергия команды. Здесь ее нет: персонажи будто лишены химии».

Много хороших тем — но не доведены до ума

Иногда бывает, что даже слабый актёрский состав вытягивает сильный сценарий. Но здесь — увы, не тот случай.

«Сценарий мог бы всё спасти, но и с ним не задалось. В фильме много отличных идей, которые можно было бы исследовать: жизнь одного человека в обмен на жизнь планеты, столкновение людей с богом, границы человеческих возможностей перед лицом смерти…

Но всё это лишь обозначено и не получает развития. В итоге мы получили ещё одну яркую картинку про людей в трико, которые всех спасают», — подчеркивает Евгений Л.

Вердикт

Фильм получился средним — не провал, но и не прорыв. Его приятно смотреть, особенно из-за визуала и ностальгической атмосферы, но эмоций, ради которых многие пойдут в кино, — нет.

«“Фантастическая четвёрка: Первые шаги” — проходное кино Marvel на один раз. Оно выделяется своей стилистикой, но не идёт ни в какое сравнение с тем, что было до “Мстителей: Финал”.

Я почти уверен, что Киновселенная обречена, и спасти её может разве что чудо. Но вряд ли один Роберт Дауни-младший сможет стать этим чудом», — заключил эксперт.

Если вы всё ещё верите в возвращение Marvel — возможно, стоит сходить и составить своё мнение. Но не ждите чуда.

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