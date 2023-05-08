Яркая блондинка: мать Загитовой поражает моложавостью и красотой

Алина Загитова воспитывалась в спортивной семье. Ее отец Ильназ был хоккейным тренером, а мать Лейсан с детства мечтала заниматься фигурным катанием. Несмотря на популярность, звезда Олимпиады старается не показывать своих родных поклонникам, но их снимки все равно оказываются в социальных сетях.

Так, в распоряжении фанатов оказалась серия кадров, сделанных в честь дня рождения самой Алины. На фотографиях они позирует вместе со своей мамой, а сам праздник, судя по геолокации, проходил в Токио.

Армия поклонников фигуристки не смогла оставить без внимания неожиданные семейные снимки кумира. Обсуждая кадры, они с удивлением отметили, как молодо и эффектно выглядит Лейсан Загитова. По их мнению, она похожа скорее на сестру спортсменки, чем на ее маму.