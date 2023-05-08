Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Яркая блондинка: мать Загитовой поражает моложавостью и красотой

Яркая блондинка: мать Загитовой поражает моложавостью и красотой

8 мая 2023 08:40
Яркая блондинка: мать Загитовой поражает моложавостью и красотой

Фанаты не жалеют добрых слов в ее адрес.

Алина Загитова воспитывалась в спортивной семье. Ее отец Ильназ был хоккейным тренером, а мать Лейсан с детства мечтала заниматься фигурным катанием. Несмотря на популярность, звезда Олимпиады старается не показывать своих родных поклонникам, но их снимки все равно оказываются в социальных сетях.

Так, в распоряжении фанатов оказалась серия кадров, сделанных в честь дня рождения самой Алины. На фотографиях они позирует вместе со своей мамой, а сам праздник, судя по геолокации, проходил в Токио.

Яркая блондинка: мать Загитовой поражает моложавостью и красотой

Армия поклонников фигуристки не смогла оставить без внимания неожиданные семейные снимки кумира. Обсуждая кадры, они с удивлением отметили, как молодо и эффектно выглядит Лейсан Загитова. По их мнению, она похожа скорее на сестру спортсменки, чем на ее маму.

«Какая мама красивая», «Просто Дюймовочка, такая миниатюрная, такая изящная», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video