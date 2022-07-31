Японский "кубик-тест" расскажет все о вашей личности

"Любовники, безумцы и поэты из одного воображенья слиты", – писал Шекспир. Действительно, богатой фантазией, по всеобщему мнению, наделены в основном люди творческие, не от мира сего. Они витают в облаках, строят воздушные замки, грезят наяву… Каких только эвфемизмов не придумало человечество для обозначения такого понятия, как "мечтать". При этом многие употребляют их в ироническом значении – мол, мечтатели только и могут, что иллюзии строить, а не совершать реальные поступки. Однако, по мнению современных ученых, осуждать тех, кто любит погружаться в грезы, не стоит. Бурное воображение помогает людям преодолевать тяжелые периоды жизни, бороться со скукой, способствуют развитию творческих способностей – и это только несколько преимуществ, на самом деле их гораздо больше. Поэтому мечтать действительно не вредно! Но, при всем этом, важно соблюдать меру и не убегать в мир грез насовсем.

Для того, чтобы пройти наш новый тест и получить честные результаты, вам необходимо как раз таки "отключить" логику и "включить" воображение. Именно оно поможет раскрыть тайные грани вашей личности и покажет, кем вы являетесь на самом деле.